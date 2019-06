O esclarecimento de Carla Rodrigues surge na sequência das declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que afirmou que o diploma "vem aplicar a doutrina do Tribunal Constitucional para o futuro e mesmo nos casos de embriões conservados do passado, isto é, de antes da decisão do Tribunal Constitucional".

Na página da Presidência da República pode ler-se que “atendendo a que o número 2 do artigo 3.º do diploma ressalva o direito de acesso às informações de natureza genética por pessoas nascidas em consequência de processos de PMA, assim ultrapassando o regime de confidencialidade do n.º 1 do mesmo artigo, e, deste modo, respeitando o Acórdão n.º 225/2018 do Tribunal Constitucional”, o Presidente da República promulgou o diploma, procedendo à sexta alteração à lei.

Carla Rodrigues explicou que o ponto dois da norma transitória, que diz que o regime da confidencialidade do dador não prejudica o direito de acesso às informações previstas nos números dois, três e cinco do artigo 15 da lei de 2006 se refere ao facto de as pessoas terem “acesso a saber informação sobre a sua identidade genética”, mas não sobre a identificação do dador.

“Isto sempre foi possível na lei por razões de saúde, de casamento. A pessoa tem acesso a saber tudo menos a identidade civil” do dador, salientou.

Sublinhou ainda que, mesmo antes do acórdão do TC, o anonimato em Portugal “não era uma regra absoluta”, uma vez que “a pessoa poderia obter informação sobre a identidade do dador por razões poderosas reconhecidas por sentença judicial”.

“Havia sempre esta possibilidade e continua a haver” na nova legislação, frisou.

Para Carla Rodrigues, com a norma transitória foi encontrado “o equilíbrio razoável, o equilíbrio possível de respeito pelos direitos de todos”, havendo ser “a escapatória” de, por “razões ponderosas, o tribunal reconhecer que pessoa nascida tem acesso a saber a identidade do dador”.