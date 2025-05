António Dias Martins falava a propósito da presença portuguesa no evento que decorre de 27 a 30 de maio, em Vancouver.

Esta é a primeira edição da conferência tecnológica em solo canadiano, após a ´Collision Conference´, que teve lugar de 2019 a 2024 em Toronto.

Portugal está representado por 20 'startups' selecionadas pelo programa Business Abroad, pela Unicorn Factory Lisboa ou registadas de forma independente, que atuam em áreas como inteligência artificial, 'fintech', sustentabilidade e tecnologia aplicada à saúde.

“A presença de Portugal na Web Summit Vancouver vem reforçar a internacionalização e as oportunidades de negócio das nossas 'startups'. O Canadá é um mercado de inovação relevante, e esta participação permite-nos criar pontes entre os dois países e, desta forma, promover Portugal e atrair 'startups' internacionais”, sublinhou Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa.

Ricardo Lima, responsável pela área de 'startups' da Web Summit, destacou que “os eventos Web Summit ajudam a criar pontes entre os ecossistemas tecnológicos de todo o mundo, da Europa ao Médio Oriente, América do Sul e agora América do Norte".

"Estamos entusiasmados por receber algumas das 'startups' mais promissoras de Portugal em Vancouver”, acrescentou.

Entre as empresas presentes na iniciativa estão a Enline, que usa gémeos digitais e IA para monitorizar ativos energéticos; a GoParity, plataforma de financiamento colaborativo para projetos sustentáveis; a Trustful Clinical Budgeting, com soluções financeiras para ensaios clínicos; e a Pix Force, especializada em análise de imagem baseada em inteligência artificial (IA).

A delegação inclui ainda 'startups' como a BridgeIn, SIDIS, Sqill, Vericasa, Aidvize, Sentivue, Bandora, Archreall, Sparkzz, Qualitymap, Blueprint, Allos Solution, Web3 Antivirus, Loopa, Ativo Labs e Jsonify.

Além da participação na Web Summit, a delegação nacional marcará presença no evento EU Startup Ecosystem in Canada – Networking Event, na quinta-feira, 29 de maio, promovido pela Delegação da União Europeia no Canadá e pela Câmara de Comércio da UE no Canadá-Oeste. O encontro reunirá representantes de vários países europeus e investidores da América do Norte.

Desde o seu lançamento, o programa Business Abroad da Startup Portugal já apoiou a presença de mais de 320 'startups' em eventos internacionais. A organização sem fins lucrativos tem como missão promover o empreendedorismo em articulação com entidades públicas e privadas do ecossistema nacional.