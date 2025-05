O Planetário do Porto após ter estado cerca de nove meses encerrado para trabalhos de modernização, deverá reabrir as suas portas ao público no início do mês de junho, Porto, 27 de maio de 2015. O equipamento vai reabrir com um sistema digital de simulação do espaço, que representa um investimento de 500 mil euros. Com este novo sistema digital, as "sessões passarão a ser documentários", será possível "mostrar a totalidade do sistema solar", "o momento dos planetas à volta do sol" ou "objetos galácticos e extragalácticos", explicou Ricardo Reis, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. JOSÉ COELHO/LUSA

