Depois de ter saído de Belém sem responder a perguntas dos jornalistas, Luís Montenegro manteve, numa iniciativa no Guincho (Cascais), “o recato” sobre os assuntos que tratou com Marcelo Rebelo de Sousa durante cerca de 45 minutos de conversa, assegurando que se mantém a “excelente relação pessoal e grande respeito institucional”.

“Posso assegurar-vos que todos os assuntos que importam hoje a Portugal, do ponto de vista social, económico, institucional, estiveram hoje na nossa conversa e cada um, com naturalidade, disse ao outro o que entendia”, afirmou, em declarações aos jornalistas no final de uma viagem no autocarro a hidrogénio de Cascais, em que teve ao seu lado o presidente da autarquia, Carlos Carreiras.

Questionado se ‘convenceu’ o Presidente da República de que o PSD já é alternativa ao Governo ou se falaram da estratégia eleitoral ou até se André Ventura entrou na conversa, a resposta foi quase sempre igual e semelhante à declaração que tinha feito no Palácio de Belém.

“Há zonas da conversa que ficam no recato da relação institucional entre o presidente do PSD e candidato a primeiro-ministro e o Presidente da República”, afirmou, sem querer também fazer qualquer leitura de ser recebido em Belém um dia antes do presidente do Chega.

Montenegro sublinhou que se tratou de “um encontro muito relevante”, pré-agendado “há muito tempo” para quando a iniciativa ‘Sentir Portugal’ passasse pelo distrito de Lisboa.

“O Presidente da República é uma figura incontornável no que diz respeito a compreender o sentimento dos portugueses”, disse.

Depois de, hoje de manhã, ter afirmado que não anda na rua apenas para “receber beijinhos e abraços”, o líder do PSD foi questionado se saiu de Belém com um abraço do Presidente.

“Seguramente que sim, nós temos uma excelente relação pessoal e um grande respeito institucional um pelo outro”, afirmou.

No final de um dia que começou no mercado da Brandoa, passou por um almoço na Cova da Moura com a comunidade cabo-verdiana ep pela visita a um parque de natureza em Cascais, Montenegro fez um balanço muito positivo desta jornada do ‘Sentir Portugal’ em Lisboa, uma iniciativa em que se compromete a passar uma semana por mês em cada distrito do mês, e que se prolonga até sexta-feira.

“Um dia em cheio mesmo, preenchidíssimo com várias experiências, como todos os que tenho tido ocasião de viver pelo país, e me dão um conhecimento mais profundo e um aproximação à realidade das pessoas e me habilita a construir uma alternativa”, resumiu.