Os deputados aprovaram a proposta do Governo assim como uma alteração do PSD que refere que a Assembleia da República e a Presidência da República “celebrem protocolo com a entidade gestora” dos dados, atualmente a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e que será nesse protocolo que “são identificados os dados cujo reporte é excluído atendendo à natureza própria daquelas entidades”.

Esta última frase foi aprovada com votos contra do PS, tendo o deputado Rocha Andrade referido que o grupo parlamentar socialista "não se sente confortável em ter uma exclusão que é feita em benefício do órgão que aprova esta mesma norma".

Já Leitão Amaro, do PSD, disse que a proposta dos sociais-democratas é uma "tentativa sucessiva para ir acolhendo várias contribuições e reflexões" que foram feitas sobre a lei.

A proposta de lei do Governo visa reformular e ampliar o Sistema de Informação da Organização do Estado, que agrupa dados sobre os trabalhadores das administrações públicas, passando a constar dessa base dados dos funcionários como salários, duração e modalidade do horário de trabalho, nacionalidade, ano de nascimento, morada, habilitações literárias e profissionais, entre outros.

Os dados são geridos pela entidade gestora e aos trabalhadores a quem caiba essa tarefa é exigido “sigilo profissional, mesmo após o termo das respetivas funções”.