A entrega será feita pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, à Direção-Geral de Educação, numa cerimónia em Lisboa, no Centro Náutico do Parque das Nações, que contará com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

“Serão atribuídos 29 equipamentos náuticos (incluindo equipamentos adaptados), a 17 Centros de Formação Desportiva (CFD) de várias regiões do país, nomeadamente os municípios onde está a ser desenvolvido o programa “Educar para uma Geração Azul”.

A Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa criaram o projeto como forma de promover uma relação consciente e responsável com o oceano, bem como a prática de desportos náuticos nas escolas públicas nacionais, refere uma nota do Ministério da Educação.

Os equipamentos serão distribuídos por agrupamentos de escolas de 20 municípios.