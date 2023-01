Em comunicado, a PSP esclarece que a operação de prevenção e combate à criminalidade, bem como de fiscalização dos estabelecimentos da Movida do Porto - zona que concentra a maioria dos espaços de diversão noturna - culminou na detenção de 14 pessoas.

Entre as detenções, 11 estão relacionadas com condução sob efeito de álcool, uma com falta de habilitação legal para a condução de veículos automóveis, uma com desobediência e outra com falsificação do título de condução.

Os 14 detidos foram notificados para comparecer junto das autoridades judiciárias.

De acordo com a PSP, foram também levantados 33 autos de notícia por contraordenação relacionados com infrações ao código da estrada, três autos no âmbito da legislação que regula o funcionamento dos estabelecimentos da Movida do Porto e dois autos no âmbito da legislação que regula o funcionamento da venda ambulante.

A operação, realizada entre as 23:00 de sexta-feira e 06:00 de hoje, culminou ainda na apreensão de um veículo automóvel e de 58 artigos contrafeitos.

A ação de fiscalização e de prevenção e combate à criminalidade procurava "intensificar" a atuação policial na Movida do Porto, afirmou, em declarações à Lusa, o subcomissário da PSP do Porto, Eduardo Alexandre.

"Esta operação conta com várias valências da policia, entre elas, a segurança privada e brigadas de fiscalização policial de forma descaracterizada e, para além disso, equipas de intervenção e de visibilidade", referiu.

Implementadas desde outubro, as equipas de visibilidade procuram reforçar o efetivo policial nas "zonas urbanas mais sensíveis e estratégias” e incrementar “o sentimento de segurança" na população.