O grupo alcançou maior reconhecimento internacional em 2014, com o rapto de 276 raparigas de escolas na cidade de Chibok, estado de Borno.

Atualmente, as estimativas contam para 6.000 militantes no grupo, que se encontra dividido em duas fações: uma maior e mais sofisticada, afiliada com o autoproclamado Estado Islâmico (EI), o Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP), e uma fação mais pequena e brutal, o Jama’at Ahl al-Sunnah li-l-Dawah wa-l-Jihad (JAS), esta última liderada por Shekau.

O JAS chegou a estar aliado ao ISWAP, adotando o nome deste, quando em março de 2015 Shekau declarou lealdade ao EI.

No entanto, a nomeação de Abu Musab al-Barnawi para a liderança do ISWAP, substituindo Shekau, levou a que este abandonasse o ISWAP, em conjunto com o JAS e regressasse ao estado do Borno.

Desde agosto de 2016 que o ISWAP e o JAS se apresentam como rivais, mas evitam atacar-se.

A porção territorial controlada por estes dois grupos é inferior à que estava sob o controlo do Boko Haram em 2014, quando Shekau declarou um “estado islâmico” na Nigéria.

Da mesma maneira, também a capacidade ofensiva das fações diminuiu, sendo que o grupo que em 2012 era capaz de realizar ataques em larga escala como à capital nigeriana, Abuja, e a um dos principais entrepostos comerciais do norte do país, Kano, deixou de o fazer.

Esta redução foi motivada principalmente pelos crescentes esforços das forças de segurança nigerianas — que desmantelaram uma das principais células do Boko Haram, responsável pela construção de bombas — e pela saída de vários membros.

Apesar de controlar uma área mais pequena, o Boko Haram consolidou a sua presença na região do lago Chade, coordenando os seus ataques e aumentando a sua componente estratégica, no entanto, a sua capacidade de atacar novas áreas e estabelecer postos de controlo diminuiu.

Dez anos depois da sua insurgência, o Boko Haram evoluiu e dividiu-se, mas continua uma potência perigosa que não deve ser ignorada, sendo que um potencial apoio por parte de uma das fações do EI em África (como o ISWAP ou o Estado Islâmico do Grande Saara – ISGS) pode ser fundamental para uma nova vida do grupo nigeriano.