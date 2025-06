A escritora Lídia Jorge preside às comemorações do 10 de Junho em Lagos. No seu discurso, lembrou "a data da morte de um poeta", Luís Vaz de Camões, para falar "numa obra tão vigorosa" que fala da "vitalidade de um povo".

"A fidelidade que Camões manteve em relação à pátria, quando estava em paragens tão remotas", é também ponte para todos os portugueses que atualmente estão longe do seu país. "As comunidades portuguesas são corpo essencial do nosso ser identitário", realça.

A escritora lembrou ainda a importância de Lagos no tempo dos descobrimentos, história também contada pelo poeta. "Sobre este areais aconteceram acontecimentos decisivos para o mundo. Lagos e Sagres representaram tanto".

Lídia Jorge referiu também alguns temas do passado que se refletem na atualidade, como o tráfico negreiro e os perigos do racismo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que fala pela última vez num 10 de Junho, lembrou que foi de Lagos que partiram "as naus do futuro" e que é nesta cidade que "hoje se encontram tantos dos nossos emigrantes regressados à pátria", juntamente com pessoas de outros locais do mundo.

"Aqui somos chamados a recordar, a recriar e a agradecer", apontou o presidente da República.

"Nós somos portugueses porque somos universais — e somos universais porque somos portugueses", disse Marcelo, lembrando de seguida que é preciso olhar com atenção para o povo e que é preciso "cuidar mais do que pode ser feito, produzido, exportado" em Portugal.