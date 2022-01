Segundo conta o The Guardian, a história de Wang, tornou-se viral depois de esta ter começado a publicar vídeos diários documentando o seu dia-a-dia, depois de ter ficado presa na casa de um “blind date” [encontro às cegas].

No domingo, Wang foi jantar à casa do seu “blind date”, na cidade de Zhengzhou, onde um recente surto de casos de covid-19 obrigou milhares de pessoas a ficarem de quarentena em várias partes da cidade. Quando Wang estava a terminar a sua refeição, o local onde se encontrava ficou em quarentena. Como resultado, não pôde sair de casa do seu “acompanhante”. A mulher explicou que ia estar em viagem durante uma semana para se encontrar com potenciais pretendentes em Guangdong.

Wang rapidamente partilhou a experiência nas redes sociais: "Estou a ficar velha, a minha família apresentou-me a 10 ‘matches’... O quinto encontro quis mostrar as suas capacidades culinárias e convidou-me para jantar em sua casa".

Também publicou alguns vídeos documentando o seu isolamento no WeChat, nos quais se vê o seu encontro a cozinhar para ambos, a fazer tarefas domésticas, e a trabalhar no seu portátil.

"Além do facto de ser tão mudo como um manequim de madeira, tudo o resto [sobre ele] é muito bom", disse Wang a uma publicação. "Apesar da sua comida ser medíocre, ele ainda está disposto a cozinhar, o que eu acho ótimo".

Embora Wang não parecesse queixar-se da experiência, o confinamento prolongado não levou propriamente ao “florescimento” do romance. Os vídeos de Wang tornaram-se uma sensação na rede social Weibo e o hashtag relacionado foi visto mais de cinco milhões de vezes em toda a China.

Mas a fama de Wang também gerou constrangimentos com o seu encontro e ela já apagou alguns dos vídeos. "Os amigos têm-lhe telefonado e penso que isto afetou definitivamente a sua vida, por isso, por agora, retirei-os", contou num dos seu vídeos.

"Obrigado a todos pela vossa atenção ... Espero que o surto termine em breve e que as minhas irmãs solteiras também encontrem uma relação em breve".