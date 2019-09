O golpe de Estado de Bolsonaro foi feito com ataques “progressivos à democracia, ao sistema judicial e ao sistema parlamentar”, defendeu.

“Estamos perante um padrão diferente de golpe de Estado, com outra forma e outra ação”, disse, alertando para que o Brasil está a presenciar o emergir do neofascismo e da agenda neoliberal.

Rousseff acusou também o atual Governo de não proteger os direitos dos trabalhadores e de se dedicar a fazer reformas laborais “duras” e “a desnacionalizar” as empresas públicas.

Segundo Dilma Rousseff, Bolsonaro quer vender a Petrobras, empresa que, na sua opinião, é “a joia da coroa do Brasil”, já que conseguiu produzir tecnologia própria para extrair petróleo de alta qualidade, sublinhando que isso aconteceu durante o seu mandato e o de Lula da Silva.

Rousseff também acusou Bolsonaro de “destruir deliberadamente” a Amazónia para “vender madeira” e lembrou que “o Brasil sem a Amazónia não é o Brasil”.

A vice-primeira-ministra espanhola, Carmen Calvo, que encerrou as jornadas de aniversário da UGT, admitiu que o Governo de Madrid está “preocupado com o progresso dos discursos da extrema direita em todos os países do mundo e também no Brasil”.

Carmen Calvo desejou à antiga Presidente do Brasil “muita sorte e muito ânimo para o trabalho que faz no seu país”.