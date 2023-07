Esta indigitação foi divulgada através de uma nota do gabinete de António Costa, segundo a qual “irão agora ser desencadeados os procedimentos” para a nomeação de José Pedro Marinho Costa, em particular a sua audição na Assembleia da República.

Segundo o comunicado, “o primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, Dr. Luís Montenegro, desta indigitação”.

O último diretor do SIED foi Carlos Alberto Raheb Lopes Pires, que tomou posse como secretário de Estado da Defesa Nacional em 19 de julho, substituindo Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo após ter sido constituído arguido na operação “Tempestade Perfeita”.

Na nota hoje divulgada, António Costa “agradece ao Dr. Carlos Pires os serviços prestados na liderança do SIED”.

Licenciado em relações internacionais, José Pedro Marinho da Costa era diretor de serviços de assuntos institucionais na Direção-Geral dos Assuntos Europeus desde agosto de 2022, tendo antes exercido funções na Representação de Portugal junto da União Europeia (REPER).

O gabinete do primeiro-ministro refere que o novo diretor do SIED tem “ampla experiência diplomática”, com experiência nas embaixadas de Cabo Verde e Marrocos, além de ter sido cônsul-geral em Marselha e diretor de serviços da diplomacia económica na Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos.

Foi também adjunto diplomático do antigo primeiro-ministro José Sócrates, em 2010, e chefe de divisão de relações bilaterais com os países da América do Norte, na direção de serviços das Américas da Direção-Geral de Política Externa.

No último Conselho Diplomático, em 21 de julho, foi promovido a ministro plenipotenciário.