Natividade Coelho apresentou, esta sexta-feira, o pedido de demissão que foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social.

"A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções. O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira", declara nota do Instituto de Segurança Social.

"Conforme já publicamente divulgado, o Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões", acrescenta.

A demissão segue-se na sequência da polémica da vacinação indevida de 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal contra a covid-19, que foi noticiada na quinta-feira pela SIC.

Na sequência da notícia, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social também informou que ordenou um inquérito com caráter de urgência.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confirmou a vacinação de 126 pessoas do CDSSS, que integravam a lista com a diretora Natividade Coelho, militante do PS, bem como diretores de unidade e de núcleo, mas não assumiu a responsabilidade pela inclusão de dirigentes e funcionários daquela instituição pública que foram vacinados antes de muitos profissionais de saúde, bombeiros e utentes de lares.