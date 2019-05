Segundo 'Samuelarte', que se escusou a adiantar quanto consegue obter regularmente com este negócio, há já "muitos jovens" que estão também a apostar na reciclagem como meio de sustento, criando peças ou materiais para fazer roupas a partir do lixo, e que têm ajudado a sustentar as suas próprias famílias.

Segundo o jovem artesão, a atividade é rentável - cada peça não custa menos de 10.000 kwanzas (cerca de 27 euros), dependendo do trabalho que teve e do tamanho -, uma vez que o trabalho em ferro é "duro e difícil". "Trabalho com ferro. Mas sei reciclar tudo".

Sobre algumas das cerca de três dezenas de peças em ferro expostas, 'Samuelarte', cuja inspiração "vem do tudo e do nada", destaca a "mais polémica", que retrata a história de uma 'zungueira' (vendedora de rua) que foi assassinada por um polícia.

"É uma história muito triste que abalou o povo angolano. A senhora foi assinada pelo próprio policial, houve uma confusão imensa, a polícia foi agredida, com pedras, etc. Foi triste. Foi triste a história. Está tudo na internet, no 'Youtube'", descreveu.

Outra das peças em ferro tem o título "Lágrimas Coloridas", para a qual tem uma explicação curiosa.

"É uma máscara que se chama 'Lágrimas Coloridas'. Lágrimas coloridas são lágrimas de alegria e lágrimas incolores são lágrimas de tristeza, lágrimas sem cor. Às vezes, quando fico aí a dar estas gargalhadas, fico a lacrimejar e isso deu-me a ideia: vou fazer algo assim, idêntico. Uma lágrima sem cor não é lágrima de alegria. Criei esta peça", concluiu.

'Samuelarte' deve ter ficado contente com a Feira do Turismo Mundial, que encerrou no sábado. É que das três dezenas de peças inicialmente expostas, restavam, no final, cerca de uma dúzia.