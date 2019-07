Na Holanda, a infestação também é maior do que em 2018, sobretudo nas regiões de Noord-Brabant, Drenthe e Overijssel, muito ricas em carvalhos.

Já na Bélgica, na região de Louvain, os bombeiros tiveram mesmo de intervir para destruir ninhos da espécie antes do início de um concerto por causa do risco de alergia em milhares de pessoas ao mesmo tempo.

De acordo com a RTL, as lagartas também se espalharam pelo Luxemburgo, país densamente florestado, e as autoridades da capital emitiram um alerta de saúde.

As lagartas também infestaram a ilha francesa da Córsega, bastante arborizada e há vários relatos de Espanha que apontam para um problema grave de lagarta do pinheiro na região norte das Astúrias.

Portugal ainda não divulgou nenhuma infestação invulgar de lagarta do pinheiro, mas as condições climatéricas do país divergiram bastante das do resto Europa, este ano.

As equipas de combate às lagartas usam equipamentos de proteção e elevadores para alcançar as copas das árvores, onde atacam os ninhos com maçaricos ou grandes aspiradores de pó.

As lagartas, de 2 a 3 cm de comprimento, marcham em longas procissões (por isso, também são conhecidas como lagartas-processionárias-do-pinheiro) para as copas das árvores durante a noite e podem causar estragos à medida que se alimentam de folhas jovens.

Uma lagarta chega a ter 700 pelos, que podem se espalhar com o vento, e contêm uma toxina que pode causar erupções cutâneas, irritação nos olhos, tosse ou reações alérgica.