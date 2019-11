"É fundamental estarmos preparados para todos os riscos", disse, acrescentando que a melhor maneira de o fazer é começar pelas escolas "com aqueles que têm toda uma vida à frente para reagir a situações destas e até para educar os seus pais, familiares e amigos".

O ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, disse aos jornalistas que os exercícios e simulacros feitos nas escolas podem "irradiar para o resto da sociedade e salvar muitas vidas" quando um sismo verdadeiro acontecer.

"Baixar, proteger e aguardar" são as três ações que nortearam o exercício, organizado pelo Ministério da Administração Interna, Ministério da Educação e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O presidente da ANEPC, tenente-general Carlos Mourato Nunes, alertou para a importância de ações de sensibilização para risco sísmico, referindo que a de hoje tem “um reflexo nacional”.

“Estes exercícios multiplicados pela comunidade estudantil e pela comunidade nacional têm um reflexo muito grande”, disse Mourato Nunes à Lusa.

“Nesta ação estão a ser fornecidos os ensinamentos básicos daquilo que é o elementar que devemos fazer na circunstância do correr de um sismo”, acrescentou.

Às 11h15 a campainha fez-se soar em toda a escola e os alunos executaram os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar.

Uma das alunas da escola de Oeiras, Laura, considerou que “há muitas pessoas que não sabem o que fazer e correm risco de vida e isto ajuda a prevenir essas situações”.

Também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) marcou presença na escola com uma simulação interativa, em que qualquer aluno poderia experimentar vivenciar um sismo, da forma mais real possível.

“Por vezes as crianças entram em pânico e esta é uma forma de prevenir. Quanto mais recorrente for esta prática, melhor é a prevenção”, disse à Lusa a funcionária da SCML Sara Condeço.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, no fim do exercício referiu que muitas vezes “estes exercícios são encarados com um misto de seriedade e brincadeira, mas são muito sérios”.

Por todo o país, os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS), em parceria com as comunidades locais, bombeiros, serviços municipais de proteção civil, agentes de proteção civil e escolas, promoveram ações de sensibilização sobre a temática do risco sísmico e as medidas de autoproteção, bem como a realização do exercício “A Terra Treme”.