“Precisamos mesmo é de transportes públicos e ferrovia em todo o país. Precisamos de nova mobilidade que sirva toda a gente. Precisamos de energia mais limpa que não fique e que diga não ao carvão”, defendeu.

De acordo com a líder do BE, existem “duas enormes ratoeiras” na luta pelo clima.

A primeira, disse, “é achar que a coisa vai lá com impostos verdes ou capitalismo verde, que já provou a sua falência”.

“A segunda é achar que mudança se faz contra as pessoas. Não é. É com as pessoas. Faz-se transformando a economia e criando transportes que sirvam toda a gente e criem emprego”, sustentou.

“Queremos políticas públicas de investimento que respondam à emergência climática, ao mesmo tempo que garantam emprego, habitação e transportes em todo o país”, acrescentou.

Para Catarina Martins, é precisa “uma resposta à emergência climática com quem vive do seu trabalho e é preciso coragem para enfrentar uma minoria que enriquece” enquanto novas medidas não forem tomadas.

A coordenadora do BE lembrou ainda que, para proteger o ambiente e o clima, Portugal vai “precisar de adaptar o território” e “de compreender que o futuro não é a agricultura superintensiva, que degrada os solos ou a água”.

“Nem o eucalipto que pode ser a resposta para um território mais forte”, alertou.