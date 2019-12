A Plataforma do Cinema anunciou igualmente a sua solidariedade com os protestos, "confirmando pela sua parte a referida falta de capacidade de escuta" da ministra da Cultura, e "inquietando-se com a sua insistência em querer dar respostas rápidas e simples para problemas complexos".

A entrega da carta com cerca de 400 assinaturas de profissionais e estruturas artísticas e culturais está anunciada para as 16:00, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, enquanto o protesto está marcado para as 18:00.

Ambas as ações visam exigir o reforço do financiamento no setor das artes e em defesa de em 1% do orçamento para a cultura, antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2020, prevista para a próxima segunda-feira.

A carta com centenas de assinaturas que a Comissão de Profissionais das Artes recolheu e pretende entregar ao primeiro-ministro, António Costa, visa pedir a demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A jornada de luta marcada para hoje servirá também para contestar, segundo os artistas, o "quadro catastrófico" dos resultados dos concursos bienais do programa de apoio sustentado da Direção Geral das Artes (DGArtes), que deixou sem apoio cerca de 40% das candidaturas que os júris consideraram elegíveis para financiamento.

Os protestos tinham sido anunciados no final de outubro, depois de realizadas duas tribunas públicas, em Lisboa e no Porto, com a participação e revelação de testemunhos de mais de duas centenas de artistas e representantes de estruturas culturais e sindicais.