“Estamos prontos a enfrentar todos os que ameaçarem desembarcar nas nossas ilhas, no nosso território”, declarou Mitsotakis, recebido no Eliseu pelo Presidente francês Emmanuel Macron.

O primeiro-ministro grego fez referência aos seis aviões de combate Rafale e às três fragatas de defesa e de intervenção (DFI) adquiridas em março por Atenas, e agradeceu à França o seu apoio face às “provocações” da Turquia.

“Estamos abertos à discussão e ao diálogo”, acrescentou o primeiro-ministro grego.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou recentemente a Grécia de “ocupar” as ilhas do mar Egeu, que são gregas mas onde os soldados gregos não podem estar estacionados, e advertiu que as Forças armadas turcas poderão “chegar de um dia para o outro” e “fazer o necessário”.

Poe sua vez, Emmanuel Macron denunciou as “provocações e declarações inaceitáveis que põem em causa a soberania da Grécia”, e reafirmou “com clareza e firmeza” o apoio da França a Atenas.

“Não deixaremos que se instale qualquer desordem, em particular no Mediterrâneo oriental”, assinalou.