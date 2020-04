Os campos estão pintados do verde da erva que contrasta com o cinzento do granito em que se erguem os muros que separam as propriedades. Os animais pastam e os habitantes começam a preparar os terrenos para as sementeiras da época como o centeio, o milho e as batatas.

É um trabalho que, na aldeia de Atilhó, se faz também com a ajuda de familiares e vizinhos.

“Este ano estou a ver que nada. O trabalho de entreajuda está todo suspenso. A família juntava-se e fazíamos tudo juntos, agora está tudo suspenso porque temos que nos proteger e cada um vai fazendo o seu”, afirmou Sebastião Fernandes, um agricultor e produtor de vacas e porcos de 58 anos.

Esta é uma das consequências da covid-19 na região que é Património Agrícola Mundial desde abril de 2018, distinção atribuída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O Barroso, que se estende pelos concelhos de Boticas e Montalegre, distrito de Vila Real, é uma região agrícola dominada pela produção pecuária e pelas culturas típicas das regiões montanhosas, onde se mantêm as formas tradicionais de trabalhar a terra ou tratar os animais.