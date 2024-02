Numa publicação na rede social X e partilhada também pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, na mesma plataforma, a embaixada portuguesa na Rússia refere que a diplomata Madalena Fischer “honrou hoje a memória de Alexei Navalny, depositando flores na pedra de Solovetsk, memorial dedicado às vítimas da repressão política durante a URSS”.

A publicação é acompanhada por duas fotografias, em que se vê a embaixadora a colocar um ramo de cravos vermelhos no memorial, coberto de neve e flores deixadas por outras pessoas que quiseram homenagear Navalny.

Na sua página na rede social X, o chefe da diplomacia portuguesa repetiu a publicação da embaixada, escrevendo que “a morte de Navalny é mais uma demonstração da natureza do regime que [Presidente russo] Putin criou, e do medo que ele tem daqueles que ousam contestá-lo”.

“Hoje em Bruxelas ouvimos a poderosa e corajosa voz da sua viúva, Yulia Navalnaya, a quem apresentámos condolências”, referiu ainda João Gomes Cravinho, a propósito de um encontro dos chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) com a mulher de Navalny.

Não é a primeira vez que Madalena Fischer faz uma homenagem desta natureza , tendo-o feito em outubro de 2023, quando participou numa ação com outros diplomatas europeus e com defensores dos direitos humanos no dia de homenagem às vítimas da repressão política na Rússia. Tal como desta vez, foram depositadas flores junto da Pedra Solovetski.

O local da homenagem situa-se na Praça Lubyanka, no ‘coração’ de Moscovo em frente da antiga sede da KGB soviético e, atualmente, do FSB, os serviços de segurança russos.

A rocha, trazida de um 'gulag' [campo de concentração para prisioneiros políticos] localizado num arquipélago do Mar Branco, foi ali colocada em outubro de 1990, para lembrar o sofrimento por que passaram os adversários do regime estalinista.

Embaixadora portuguesa na Rússia desde dezembro de 2021, Fischer ingressou na carreira diplomática em 1994. Licenciada em Direito e mestra em Direito Comparado e Comunitário, Madalena Fischer foi assessora diplomática do presidente da Assembleia da República Jaime Gama entre 2005 e 2008 e foi chefe de gabinete de Paulo Portas enquanto este foi ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-primeiro-ministro.

A diplomata já representou Portugal em Berlim, em Islamabad e no Cairo. Em 2019, foi eleita para Diretora-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O opositor russo Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

As autoridades indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.

Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam o Presidente russo, Vladimir Putin, pela sua morte.

O porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, afirmou hoje que a investigação sobre a morte de Navalny está “em curso”, numa altura em que a família ainda não teve acesso ao corpo do opositor.