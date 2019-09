Tendo igualmente como pano de fundo considerandos acerca da alegada exploração laboral na atividade marítimo-turística no rio Douro, Gonçalo Gomes foi também condenado a multa por ofensa a outra operadora de turismo fluvial, a Tomaz do Douro - Empreendimentos Turísticos, Lda., para a qual trabalhou.

A Tomaz do Douro acusou-o de imputar à empresa factos que "assumem caráter calunioso", em ‘posts' na rede social Facebook, após terminar "por caducidade" o contrato de trabalho do funcionário, em 04 de dezembro de 2016.

Em 9 de setembro de 2017, o ex-maquinista envolveu-se numa ação de protesto, em Vila Nova de Gaia, contra a precariedade dos trabalhadores do setor do turismo fluvial do rio Douro, enquanto porta-voz da denominada Plataforma Laboral e Popular (PLP).

Distribuindo panfletos bilingues (português e inglês), com o título "Douro em Luta", junto de turistas e transeuntes, quatro elementos da PLP pretenderam chamar a atenção para a necessidade de "acabar com a precariedade no setor do turismo", "acabar com os salários miseráveis" pagos pelos operadores no Douro e "acabar com os abusos nas jornadas semanais", de "60 horas, sem descansar dois dias por semana".

Gonçalo Gomes afirmou então aos jornalistas que existia "escravatura laboral" neste setor.

O julgamento prossegue na manhã de 16 de outubro.