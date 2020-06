Em declarações à Lusa, o presidente da recém-criada Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC), Luís Fernandes, explicou que a intenção do protesto de hoje se prende com uma resposta da DGS sobre o protocolo sanitário apresentando pela associação em 04 de junho.

“É uma vergonha para o Governo passados 25 dias [não ter dado qualquer resposta], não vamos embora sem resolver o nosso assunto. Temos as câmaras municipais prontas para nos auxiliar, a DGS recebeu o nosso protocolo sanitário em 04 de junho mas não disse nada”, acusou.

O responsável adianta que os feirantes querem “uma resposta por escrito” sobre o porquê de abrirem centros comercias e negócios em circuitos fechados e o seu setor não poder laborar, denunciando a existência de carrosséis insufláveis “a trabalhar em parques fechados”, o que considera “uma discriminação”.

Hoje, os manifestantes, vestidos com ‘t-shirts’ pretas onde se pode ler “Queremos trabalhar”, vão manter-se em protesto junto à DGS, estando prevista igualmente uma concentração junto ao Turismo de Portugal e, no final do dia, um desfile com passagens na Avenida 24 de Julho, 2.ª Circular, Entrecampos, praça do Marquês de Pombal, praça dos Restauradores, Avenida Infante D. Henrique, Avenida 24 de Julho, Avenida da Índia e Belém.