O novo equipamento, intitulado Violet Ultra Cleaner - um aparelho móvel de esterilização de espaços interiores através da emissão de raios ultravioletas, que tem o formato de uma torre com rodas, com cerca de um metro de altura e seis lâmpadas germicidas, entre outras características - "foi desenvolvido e produzido em tempo recorde", desde fevereiro, pela "união de esforços e ideias" da Sociedade Portuguesa de Inovação Ambiental (AAS), localizada no TecnoParque da Curia, Aveiro e a empresa de desenvolvimento tecnológico TIS, de Coimbra, referiu um dos responsáveis do projeto.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma demonstração do novo equipamento, realizada na Figueira da Foz, Jorge Marques de Almeida, da AAS, explicou que a tecnologia de radiação UV-C está no mercado "há dezenas de anos" e que o projeto passou por conceber um aparelho "adequado à realidade portuguesa", também em termos financeiros, "e a pensar, sobretudo, em instituições particulares de solidariedade social".

"Foi concebido para ser usado em contexto profissional. Pensámos nas instituições de solidariedade, por serem aquelas que precisam de ajuda face à ameaça da doença", frisou Jorge Almeida, embora o aparelho esteja indicado para uma multiplicidade de utilizações, desde hospitais e clínicas a escolas, creches e jardins-de-infância, passando pela hotelaria, restauração, oficinas, atividades industriais, empresas de transporte ou corporações de bombeiros, entre outras.

Se a AAS foi responsável pelo estudo, pesquisa e "identificação do estado da arte" da tecnologia UV-C, com a participação "e validação" de cientistas do departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Coimbra - nomeadamente o professor Miguel Morgado, especialista na área de ultravioletas - à TIS coube alocar uma equipa multidisciplinar ao projeto "para responder rapidamente à exigência de produzir em tempo útil" o novo equipamento, explicou.