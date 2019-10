“Estamos de acordo com todas as intervenções que visem moralizar a concorrência”, disse à agência Lusa o presidente da ANECRA, Alexandre Ferreira, lamentando que esta ação de fiscalização da Autoridade Tributária (AT), mais uma vez, não tenha visado combater a economia paralela, penalizando as empresa legais.

Para este dirigente, a “AT vai pelo lado mais fácil” que “é o das empresas legalmente constituídas e que são cumpridoras, sem que vise as empresas da economia paralela”, isto é, “aquelas ilegalmente constituídas e que são realmente uma praga”.

“O problema da fuga ao fisco está na economia paralela”, realçou, adiantando que, “apesar da AT ter um papel, a questão tem de ser resolvida a montante”.

E prosseguiu: “[Nesse sentido], a ANECRA tem apresentado propostas ao Governo para que se reduza a necessidade de inspeções no mercado”, isto é, às empresas legalmente constituídas.

“Estas são penalizadas e quanto mais penalizadas são tanto mais beneficiam as empresas ilegais. É uma dupla penalização”, advertiu, ressalvando que devem existir “ações pedagógicas que permitam integrar as empresas clandestinas no mercado aberto e leal”.