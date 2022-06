Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, o corpo do homem foi encontrado às 09:25.

O alerta para o desaparecimento do homem naquela albufeira na freguesia de Parada de Cunhos foi dado pelas 15:00 de quinta-feira por populares, que “viram o homem mergulhar na albufeira e não voltar à superfície”, referiu então à Lusa fonte da GNR.

As buscas pelo corpo do homem foram interrompidas ontem ao final do dia e tinham sido retomadas às 08:30 de hoje, envolvendo mergulhadores dos bombeiros e da GNR.