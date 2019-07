O mote para os temas em debate é, além das metas globais da ONU para 2030, as comemorações dos 100 anos da União Astronómica Internacional e das observações do eclipse solar que validaram a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, dos 50 anos da chegada do Homem à Lua, dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e dos 150 anos da Tabela Periódica dos Elementos Químicos de Mendeleev.

Durante três dias, os cientistas portugueses vão poder mostrar também o que fazem nos laboratórios através de diversos expositores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá encerrar na quarta-feira a sessão plenária da manhã. Noutras sessões, as intervenções finais estarão a cargo dos ministros do Ambiente, dos Negócios Estrangeiros, da Economia, da Educação, da Presidência e da Modernização Administrativa e do comissário europeu Carlos Moedas.

As habituais medalhas de mérito científico, que hoje são entregues, totalizam 11 e distinguem, entre outros, a investigadora Maria João Saraiva, pelos seus estudos de mais de 30 anos sobre a paramiloidose, mais conhecida por doença dos pezinhos, o fundador da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial Luís Moniz Pereira e a bióloga Raquel Gaspar, que tem trabalhado com mulheres pescadoras na preservação das pradarias marinhas do estuário do Sado.