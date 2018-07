A “turistificação” de uma Lisboa que vive “tempos conturbados” e “está a mudar de rosto” é o tema da peça “Lisboa-Na-Mente”, pelo grupo TeatrAção, que, no sábado, abre o seu ensaio ao público na Vila Maria Luísa, em Lisboa.

Com encenação de Lucinda Loureiro, a peça “Lisboa-Na-Mente” é apresentada em “ensaio aberto à comunidade” no dia 28 às 21:30, na Vila Maria Luísa, na calçada D. Gastão, em Lisboa, anunciou o grupo TeatrAção.

Constituida por textos de Alice Brito, Lucinda Loureiro, Marina Prino, Marinel Matos, Miguel Peres e Paulo Barbosa, a peça é protagonizada por Ângelo Ferreira, Isabel Moreira, Ivo Meco, João Duarte, Lurdes Garcia e Maria d' Oliveira, com uma “participação especial” da fadista Teresa d’Almeida.

“Lisboa-Na-Mente”, explica uma nota do grupo enviada à agência Lusa, questiona o processo de “turistificação” de que Lisboa é alvo, e como “toda a população se revê nesta ‘turba azafamada’". “Porque vivemos tempos conturbados na nossa cidade, porque Lisboa está a mudar de rosto, porque o boom do turismo afeta quem cá nasceu e vive, urge denunciar o bom e o mau deste processo de ‘turistificação’ a que Lisboa está a ser sujeita”, lê-se no documento.

Sobre a peça “Lisboa-Na-Mente”, o grupo teatral afirma que “Lisboa-cidade é, na sua corpórea essência, a protagonista das narrativas entretecidas de seis autores, todas elas decorrentes de uma reflexão sobre o seu pulsar pelo tempo fora e na atualidade”. A peça, que se deverá estrear no outono, em Lisboa, “é um projeto cujo intuito é gerar uma inquietação aberta aos sentires de cada espetador, por uma causa comum – a consciência interventiva”.

“Assim vai, Lisboa-Na-Mente, espraiando-se mar adentro, ofuscante de luz, enfeitiçando os que chegam com um pitoresco colorido ‘para Inglês ver’, abraçando as suas gentes que se esquivam às agruras do tempo ou abrindo a alma que chora aos poetas que a eternizaram”.

O grupo TeatrAção é composto por pessoas com profissões diversas, entre atores, professores, e juristas, cuja "experiência e formação teatral fazem parte de um percurso” que têm feito, explicou à Lusa um dos seus membros.

“Um grupo feito de outros grupos” foi como um dos seus elementos definiu o atual grupo, referenciando os diferentes projetos que se têm cruzado com os atuais TeatrAção, “Secreta”, “Gesto”, e os grupos Tribo e Tenda Produções, que apresentou espetáculos em várias salas de Lisboa.