“Uma vez que estamos num novo ciclo político, era importante que Portugal desse continuidade a esta linha de crescimento do ensino superior. Mas enquanto se tem registado um investimento na ciência e na inovação, continuam a subsistir os níveis de subfinanciamento por estudante relativamente aos indicadores europeus. Era importante reforçar o investimento no ensino superior, para recuperar o atraso relativamente à Europa para permitir aumentar a capacitação e a requalificação das instituições, a par dos desafios que se avizinham para o século XXI, mas também continuar a aposta no alojamento e nos apoios de natureza social”, defendeu António Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Em declarações à Lusa, em reação aos resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, hoje divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o presidente do CRUP afirmou que “os resultados confirmam uma evolução muito positiva que se tem vindo a registar no ensino superior nos últimos anos”.

Para Fontainhas Fernandes, há não só um “maior equilíbrio territorial na colocação de estudantes”, como também resultados das “dinâmicas institucionais e nacionais que têm vindo a ser desenvolvidas” e que se traduzem na atração de estudantes internacionais e na especialização das instituições.

Referiu ainda o crescimento dos cursos técnicos superiores profissionais e a “diversificação da base de recrutamento de estudantes”.