De acordo com a nota, em primeiro lugar deste concurso ficou o Projeto Icanemusic (equipa ESTeSC/ISEC), que desenvolveu uma bengala eletrónica destinada a pessoas com doença de Parkinson.

O segundo prémio foi para o projeto FisioVet (equipa Escola Superior de Tecnologia da Saúde e Instituto Superior de Engenharia de Coimbra - ESTeSC/ISEC), que pretende desenvolver e comercializar produtos de ajuda técnica para animais.

O projeto CriptoPlant (equipa Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra/ESAC), no âmbito da fileira florestal, com prestação de serviços diferenciadores e venda da planta Paulownia Tomentosa, ficou em terceiro lugar.

Segundo a coordenadora do Poliempreende no Politécnico de Coimbra, Sara Proença, esta edição contou com 27 ideias de negócio a concurso, apresentadas por equipas oriundas das diferentes unidades orgânicas do IPC, e resultou em 12 projetos finalistas.