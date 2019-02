O Ministério da Educação afirmou que a escola básica da Junqueira, em Vila Nova de Gaia, “retomará” na quarta-feira as atividades letivas, depois de hoje ter fechado por falta de funcionários.

Em causa está uma escola com cerca de 200 alunos localizada em Vilar Paraíso, concelho de Gaia, no distrito do Porto, que foi hoje encerrada por falta de funcionários.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da Escola Básica da Junqueira, Angelina Teixeira, descreveu que "quando a decisão de encerrar a escola foi tomada", o estabelecimento de ensino tinha apenas dois auxiliares, quando "deveria ter quatro ou mais".

"As razões foram essas: ter falta de funcionários. Entrámos em rutura", apontou a coordenadora, acrescentando que a decisão de fechar hoje a escola foi tomada pela direção do Agrupamento e pela Associação de Pais.

Já em resposta à Lusa, o Ministério da Educação adiantou que, “tendo sido autorizado reforço de horas, a escola básica da Junqueira retomará, amanhã [quarta-feira], as atividades letivas com normalidade".

A tutela disse ainda estar “a acompanhar a situação".