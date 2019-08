O Departamento de Justiça dos EUA acusou, em comunicado, o navio iraniano Grace 1 de servir de tráfico ilegal para a Síria, um plano orquestrado pelo corpo da Guarda Revolucionária iraniana, que os Estados Unidos consideram ser uma organização terrorista internacional.

“O esquema”, acrescentou, “encorajado pelas viagens enganosas do Grace 1, envolve vários partidos afiliados à Guarda Revolucionária. Uma rede de empresas fantasmas supostamente lavou milhões de dólares”.

Além da apreensão do cargueiro, as autoridades norte-americanas solicitaram o confisco de todo o petróleo transportado no petroleiro iraniano (cerca de 2,1 milhões de barris).

Pouco antes do anúncio do tribunal de Gibraltar de que o navio tinha sido autorizado a partir, os Estados Unidos pediram o prolongamento da retenção do petroleiro.