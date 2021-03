Um estivador de 56 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento com uma grua de transporte de contentores, no Terminal Multiusos do Beato, em Lisboa, anunciou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, a Polícia Marítima recebeu o alerta pelas 19:45 e o óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde.

A ocorrência vai ser encaminhada para o Ministério Público (MP) e para a Autoridade para a Condições do Trabalho (ACT), acrescenta a nota disponível na página da Autoridade Marítima Nacional na internet.