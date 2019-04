"Neste momento temos 22 projetos aprovados, que são exemplos de como se pode mobilizar a sociedade civil e como o turismo pode e deve ser um instrumento de desenvolvimento dos territórios", adiantou à Lusa.

Entre alguns exemplos, referiu o Viver@Misericórdia, desenvolvido pela Junta de Freguesia lisboeta, em que são organizadas atividades que envolvem a comunidade local, nomeadamente para a limpeza de grafitos, ou o Manicómio, promovido pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que visa expor obras de artistas com doenças mentais.

O plano para a sustentabilidade do Turismo inclui um esforço para valorizar projetos turísticos no interior, salientou, "antecipando as questões da sobrecarga e sendo inteligente na forma como gerimos a procura turística, criando motivos para, cada vez mais, desconcentrar a procura ao longo do território e de todo o ano".

Como oradores no evento, que decorre na terça-feira, estão presidentes e executivos de empresas como o grupo hoteleiro InterContinental Hotels, a transportadora British Airways, a transportadora Uber, as plataformas de alojamento Airbnb e Booking.com.