Outro dos problemas é que “nem todos os países estavam a reportar os dados de forma digital, com um ficheiro que se pudesse agregar e ter uma série contínua”.

“Havia países que reportavam, como a DGS [Direção-Geral da Saúde], apenas os relatórios, em pdf (…). Há mais países que fazem esse procedimento e, ao transpor para uma base de dados agregada, é muito suscetível a que haja erros, de introdução, de digitação, etc.”, concretizou.

A solução passa por um sistema de validação, que “pode ser feita utilizando pessoas especializadas ou incluindo os novos mecanismos, recorrendo à inteligência artificial ou algoritmos computacionais, que fazem cruzamento de dados”.

“Muitas vezes, o fator humano é importante para investigar, como telefonar ao país para alertar. É um processo normal, feito por organismos responsáveis pela compilação de informação estatística. Não se percebe que aqui tenham surgido, e continuem a surgir, erros tão grosseiros na informação”, rematou o investigador.

Ainda assim, Jorge Bravo acredita que as instituições estão a “aprender com o que está a acontecer” e “estão mais do que nunca conscientes da importância da informação oficial ser transparente, oportuna e credível”.

Apesar de “inconsistências”, a “informação oficial” deve sobrepor-se

O investigador Jorge Bravo, que encontrou “inconsistências” em bases de dados internacionais sobre a covid-19, reforça a importância da “informação oficial e validada” se “sobrepor à outra informação que vai circulando”, pedindo mais rigor.

Segundo Jorge Bravo as instituições em causa acabam por ler “estes resultados e vão tentando aprender com o que está a acontecer”.

“Tenho a certeza de que os organismos oficiais de estatística, que têm autonomia face ao poder político, estão mais do que nunca conscientes da importância da informação oficial ser transparente, oportuna e credível. Dos nossos contactos com a revista que publicou o estudo, uma coisa ficou clara para eles: é cada vez mais importante que a informação oficial, validada e com protocolos, tem de se sobrepor à outra informação que vai circulando por estes dias”, prosseguiu.

Para o investigador do Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa, “um dos problemas na fase inicial da pandemia foi muita desinformação e notícias falsas”.

“O que os organismos oficiais de estatística chamam epidemia do medo, ou seja, no fundo, a criação de factos artificiais de informação sem correspondência com a realidade, isto alertou os organismos para a importância de eles próprios assumirem um papel ainda mais importante e entrarem nas novas tecnologias, encontrarem outras formas de fazerem chegar a informação estatística oficial aos cidadãos”, considerou.

Apesar de não ter estudado o fenómeno em Portugal, Jorge Bravo aponta para “uma tradição dos organismos públicos [portugueses], em particular com o atual Governo, de muito pouca transparência na divulgação e na informação sobre todas as eventualidades, não apenas quanto à pandemia”.

“Vamos apenas acompanhando a pouca informação que é divulgada, mas a convicção que toda a gente tem na comunidade científica é que a DGS [Direção-Geral da Saúde] não estava preparada para fazer, no fundo, este trabalho rigoroso e em tempo oportuno, de acompanhamento da pandemia, e que os erros que foram sendo cometidos, alguns terão sido corrigidos, mas ainda há dados a ser divulgados que não estão totalmente corretos”, concretizou.

O problema português é o mesmo que aponta para os outros países: a validação de dados.

“Não basta ter um sistema em que alguém introduz uns dados, é preciso garantir que os dados são corretos. (…) Se é preciso, por exemplo, monitorizar o tempo de quarentena das pessoas, a informação tem de ser rigorosa. Para traçar o perfil das pessoas mais expostas ao risco, é preciso perceber as características socioeconómicas, dados de saúde. A informação tem de ser introduzida de forma precisa, se não é muito fácil tirar conclusões erradas”, defendeu.

Jorge Bravo acredita “que a DGS estará a aprender”, mas reitera que o “problema de pouca transparência e da capacidade interna para analisar e processar informação é generalizado a muitos organismos em Portugal ligados ao sistema estatístico".

"Aqui tem uma importância acrescida”, concluiu.