“[A Presidência Portuguesa ajudou] a reduzir as emissões de carbono em pelo menos 55% até 2030, de acordo com a nova Lei do Clima da UE, e acolheu reuniões de alto nível sobre questões sociais e da Índia durante a sua Presidência”, pode ler-se na mensagem do secretário de Estado Antony J. Blinken para assinalar o Dia de Portugal.

O governante destacou também que os dois países mantêm “uma relação profunda e duradoura, iniciada quando Portugal reconheceu os Estados Unidos em 1791”.

“Desde então, a nossa relação tem-se tornado cada vez mais forte e passa a incluir a cooperação num vasto leque de ameaças e desafios globais”, salientou.

O secretário de Estado norte-americano salientou também que através da NATO, das Nações Unidas e organizações regionais os dois países têm trabalhado “para promover a democracia, a cooperação em defesa, o comércio livre e justo e o Estado de Direito”.

“Como amigo de longa data, os Estados Unidos expressam os seus votos mais calorosos ao povo português, ao celebrar este dia tão especial”, concluiu a nota.