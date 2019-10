“Outros pagamentos serão feitos em novembro”, prometeu, lembrando que o atraso dos Estados Unidos nas contribuições deveu-se, em grande parte, ao facto de o ano fiscal do país começar em outubro e terminar no final de setembro, não coincidindo, por isso, com o ano civil, que é aplicado pela ONU.

A diplomata acrescentou ainda que Washington considera que algumas das medidas adotadas pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, para lidar com a crise de liquidez “deviam tornar-se a norma”.

Entre as várias medidas adotadas desde a semana passada na sede da ONU, em Nova Iorque, mas também em Genebra, Viena e Nairóbi, contam-se coisas como desligar as escadas rolantes, fechar os bares mais cedo, reduzir o uso do aquecimento, restringir as viagens e evitar receções, além de impor limites às contratações de tradutores e às impressões de documentos ou atas.

Segundo António Guterres, a ONU tem um défice de 1,2 mil milhões de euros, o que afeta o fecho do ano e o pagamento dos 37.000 funcionários da organização em todo o mundo.

Sete países devedores respondem por 90% da dívida: além dos Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, o México, o Irão, Israel e Venezuela.