O Presidente norte-americano anunciou hoje que a reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para negociar um acordo comercial entre os dois países, pode ocorrer no Estado do Iowa, após o cancelamento da cimeira da APEC, no Chile.

"Estamos a estudar vários locais", disse Donald Trump, acrescentando que "poderia até ser no Iowa", um Estado rural onde Xi Jinping esteve em 1985 para estudar agricultura. Na quinta-feira, a cadeia televisiva norte-americana Fox News avançava que Pequim ofereceu Macau como alternativa para os Presidentes da China e Estados Unidos celebrarem a assinatura do um acordo comercial interino. Continuar a ler A informação, avançada por Edward Lawrence, repórter da Fox Business, surge depois de o Chile ter anunciando que desistiu de receber o fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), devido à recente onda de protestos no país. Xi e Trump tinham planeado reunir à margem do fórum da APEC, entre os dias 16 e 17 de novembro, para assinarem um acordo interino, visando travar a escalada na guerra comercial entre os dois países. As autoridades chinesas confirmaram na quinta-feira que os responsáveis pelas negociações para um acordo comercial vão falar na sexta-feira por telefone, visando avançar com as negociações. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.