Trump venceu no Alasca com 87,58% dos votos contra 12% da antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley, de acordo com a AP, quando estavam contados 99% dos votos.

Além do Alasca, Trump saiu vitorioso em Massachusetts, Texas, Califórnia, Colorado, Virgínia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Carolina do Norte, Maine, Arkansas e Minnesota, perdendo apenas para Haley em Vermont.

Os resultados ainda não são conhecidos no estado do Utah.

Do lado democrata, o Presidente norte-americano venceu nos 15 estados na Super Terça-feira.

A única corrida perdida do lado democrata na terça-feira foi em Samoa Americana, um pequeno território dos EUA no sul do oceano Pacífico. Biden foi derrotado pelo candidato desconhecido Jason Palmer, por 51 votos contra 40.

A Super Terça-feira é o dia em que 15 estados e o território da Samoa Americana votam nas primárias para escolher os candidatos democratas e republicanos à Casa Branca, que este ano, salvo alguma surpresa, serão Biden e Trump.

Tradicionalmente, a Super Terça-Feira era um ponto de viragem na corrida presidencial, uma vez que são distribuídos mais de 35% dos delegados que escolhem os candidatos dos dois partidos, mas este ano ambas as nomeações estão praticamente fechadas.