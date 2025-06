Os Estados Unidos (EUA) voltaram hoje a vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que exigia um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza e o levantamento de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária no enclave.

A resolução, da autoria dos 10 membros não-permanentes do Conselho de Segurança, recebeu 14 votos a favor e apenas o veto dos EUA, que, como membro permanente, tem o poder de impedir este órgão da ONU de atuar. O projeto agora rejeitado exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, a libertação imediata, digna e incondicional de todos os reféns retidos pelo grupo islamita palestiniano Hamas e o levantamento imediato e incondicional de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária no território.