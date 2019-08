A chave vencedora do concurso 062/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 13 - 22 – 33 – 44 - 50 e pelas estrelas 02 e 05.

Oito jogadores, dois deles com aposta registada em Portugal, vão receber, cada um, 134.255,40 euros do segundo prémio.

Um total de 22 jogadores, incluindo três com aposta feita em Portugal, será contemplado com o valor unitário de 11.368,22 euros do terceiro prémio.

O código vencedor do concurso 031/2019 do M1lhão, sorteado hoje, é ZPV 06763, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Faro.

Receba os números do Euromilhões no seu telemóvel a cada sorteio com a aplicação do SAPO24. Disponível na Google Play e na App Store.

Notícia atualizada às 22:39 com o código do M1lhão e com o valor do "jackpot" do Euromilhões da próxima terça-feira.