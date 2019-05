Os resultados das primeiras projeções das televisões foram visionados pelo porta-voz do partido e deputado André Silva e por Francisco Guerreiro, cabeça de lista ao Parlamento Europeu, no piso inferior da sede do partido, enquanto os jornalistas se encontram no piso superior.

Apesar da distância, os gritos de alegria do líder do PAN e do cabeça de lista ao Parlamento Europeu foram bem audíveis.

Segundo informou aos jornalistas uma das assessoras do PAN, a primeira reação a este resultado será feita por Inês Sousa Real, deputada do partido na Assembleia Municipal de Lisboa.

PAN diz que "elevada" abstenção representa uma derrota da democracia

Em declarações à imprensa momentos antes, o líder do PAN, André Silva, lamentou as previstas elevadas taxas de abstenção nas eleições europeias, considerando que representam uma “derrota para a democracia e para os partidos tradicionais”, que “não conseguiram passar a mensagem”.

Na sede do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em Lisboa, coube ao líder André Silva uma primeira reação às projeções da abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu, que apontam para uma taxa entre os 65% e os 70,5%.

“Vamos aguardar que se formalizem os resultados, mas é uma derrota para a democracia e para os partidos tradicionais, que não têm conseguido passar a mensagem e têm privilegiado as guerrilhas partidárias”, afirmou.

André Silva chegou à sede do PAN, localizada na Avenida Almirante Reis, pelas 19:40, acompanhado pelo cabeça de lista do partido, Francisco Guerreiro.

Questionado pelos jornalistas sobre as expectativas do PAN, André Silva manifestou-se confiante na eleição de, pelo menos, um eurodeputado.

“Continuamos a acreditar que é possível, a campanha assim o disse. Somos cada vez mais conhecidos e o nosso trabalho cada vez mais reconhecido”, sublinhou.

Já Francisco Guerreiro não quis comentar as previsões da taxa de abstenção.