De acordo com um despacho de 29 de março, publicado hoje no DR, os dirigentes do PCP António Filipe e Duarte Alves, ambos deputados durante a última legislatura, constam da lista de nomeações feita pela líder da bancada, Paula Santos, assumindo desde esse dia as funções de assessores.

António Filipe era deputado desde a V Legislatura (eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa entre a V e X legislaturas e por Santarém desde então). O jurista de 59 anos foi vice-presidente da Assembleia da República, inclusive durante a última legislatura, e integrou várias comissões parlamentares ao longo dos anos, nomeadamente as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e de Defesa Nacional, durante a XIII Legislatura.

O também membro do Comité Central do PCP é professor na Universidade Europeia desde 2012.

António Filipe era o cabeça de lista pela Coligação Democrática Unitária (CDU), que integra o PCP e o PEV, por Santarém e falhou a reeleição nas eleições legislativas de 30 de janeiro.

Duarte Alves, de 31 anos, foi deputado durante as XIII e XIV legislaturas, eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Licenciado em economia, Duarte Alves era o 'número três' pelo círculo eleitoral de Lisboa e falhou a reeleição pelo distrito da capital, onde a CDU apenas elegeu dois deputados, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, e a dirigente do PCP Alma Rivera.

Duarte Alves pertenceu às comissões de Orçamento e Finanças, e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. O ex-deputado também integrou a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.