No arranque da sessão plenária, foram anunciadas as substituições de deputados na sequência de renúncias e suspensões de mandato.

Pedro Reis liderou o Ministério da Economia no anterior Governo, mas não transitou para o atual executivo, tendo o ministro Manuel Castro Almeida assumido as pastas da Economia e da Coesão Territorial.

Pedro Reis foi cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP pelo círculo eleitoral de Castelo Branco. Na sequência da sua renúncia, Leonor Cipriano assumiu o mandato “a título definitivo”, a partir de 05 de junho.

Foi também anunciado que os ex-secretários de Estado Cristina Vaz Tomé e José Cesário, que também saíram do Governo, assumem os mandatos de deputados.

No arranque da sessão foram ainda anunciadas as substituições dos ministros e secretários de Estado do atual Governo, que ficam com o mandato de deputado suspenso por assumirem funções governativas.

No Grupo Parlamentar do Chega, foi também anunciado que a deputada Cristina Rodrigues suspendeu o mandato “para efeitos de seguimento de procedimento criminal”, sendo substituída por Luísa Maria Teixeira Vasco.