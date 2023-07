Uma falha na aplicação de mensagens WhatsApp está a atingir utilizadores em todo o mundo esta quarta-feira, impedindo o envio e recepção de mensagens desde perto das 21h de Portugal Continental."Estamos neste momento a registar uma grande perturbação que impacta a recepção e envio de mensagens no WhatsApp", lê-se num comunicado da Meta, detentora do serviço, e também proprietária do Facebook e do Instagram, publicado às 21h43 de Portugal continental.

Entretanto, pelas 21h50 de Portugal Continental, voltou-se a registar o normal funcionamento da aplicação de mensagens, pelo menos em Portugal.