A carreira farmacêutica foi instituída em agosto de 2017, mas é necessário um diploma que a regulamente e que permita assim a entrada de farmacêuticos nos hospitais públicos ao abrigo da nova carreira, iniciando o seu percurso profissional e formativo pós-graduado.

Em declarações à Lusa, a bastonária questiona como irá o Ministério da Saúde contratar profissionais para as farmácias hospitalares sem ter a carreira regulamentada e sem um período de internato ou especialização garantido.

“Desde a altura em que aprovámos a carreira farmacêutica que legalmente não podem ser contratados farmacêuticos que não seja através da carreira. E para serem contratados é preciso que sejam farmacêuticos especialistas. Se não temos uma residência, um internato, antes disso, não temos especialistas”, explicou Ana Paula Martins.

A representante dos farmacêuticos indica também que não estão assim reunidas as condições para repor os profissionais que têm saída por aposentação ou que têm abandonado o serviço público.

A bastonária sublinha que as farmácias hospitalares do SNS já vivem “na linha vermelha”, com insuficiência de recursos para assegurar um adequado funcionamento.