Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde explica que esta funcionalidade é fruto da colaboração entre o Infarmed, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e que a informação passa a estar integrada diretamente nos softwares usados por distribuidores e farmácias.

Até agora, as farmácias não conseguiam no imediato acompanhar o estado das encomendas nos portais dos distribuidores, de acordo com as diferentes classificações possíveis: “disponível”, disponível “em quantidade limitada”, “em rutura até…” e “sem stock no distribuidor”.

Com esta nova funcionalidade, as farmácias passam a ter acesso, em tempo real, ao estado de comercialização dos medicamentos, incluindo situações de rutura e previsões de reposição.

“Estas medidas são cruciais no caminho de uma maior transparência, harmonização e prestação de informação rigorosa ao doente”, esclarece o Infarmed, acrescentando que esta nova funcionalidade contribui para “uma gestão mais eficiente, uma maior uniformização da informação ao longo do circuito de distribuição e uma comunicação mais rigorosa junto dos doentes”.