O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas subiu hoje o alerta do nível 1 para 3, numa escala de cinco, depois de ter detetado um aumento da atividade na cratera e que gerou uma erupção de fumo de um quilómetro de altura.

As autoridades colocaram igualmente em marcha a evacuação dos municípios de San Nicolás, Balete e Talisay, próximas do vulcão situado a 65 quilómetros a sul de Manila, confirmou o porta-voz do Conselho Nacional de Redução de Risco de Desastres, Mark Timbal.

Por seu turno, o Aeroporto Internacional Ninoy Aquino de Manila, situado a sul da capital, anunciou às 18:27 locais (10:27 em Lisboa) a suspensão de todos os voos, tanto chegadas como partidas, devido à erupção do vulcão, de cuja cratera sai uma enorme coluna de fumo e cinza.