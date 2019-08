Ao longo de mais de 10 horas de visita ao recinto num único dia, com os filhos e outros familiares, a luso-alemã revela ter utilizado os dispensadores gratuitos "pelo menos umas três a quatro vezes", abastecendo a partir deles a garrafa metálica que já levara de casa.

"Foi muito bem pensado em termos práticos e ambientais, porque evita que tenhamos que andar sempre a fazer desvios com as crianças para ir comprar água e também reduz o uso do plástico, que só não preocupa quem estiver totalmente inconsciente do mal que ele anda a fazer ao planeta", explica.

Evocando "a cidade de Roma, que tem fontes com conteúdo potável em cada esquina", Marta Sousa defende que "a água devia ser um bem púbico e estar acessível à população de forma mais generalizada nos espaços e eventos públicos", pelo que insiste que os fontanários da Viagem Medieval "foram realmente uma ótima ideia para as famílias e para o ambiente".