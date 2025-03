O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) disse num comunicado, citado pela agência norte-americana de notícias Associated Press (AP), que o incidente de hoje, que ocorreu quando Trump terminou uma partida de golfe no seu campo de golfe em West Palm Beach, obrigou os F-16 a dispararem foguetes para chamar a atenção do piloto civil.

Os jatos da Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) também intercetaram outro avião no sábado de manhã, pouco depois de Trump ter chegado ao campo de golfe, vindo do seu clube e residência privados de Mar-a-Lago.

As intrusões no espaço aéreo do sul da Flórida, altamente congestionado, levaram à mobilização de caças, mas não alteraram a agenda de Trump ou afetaram a sua segurança, disseram as autoridades.

As autoridades federais mantêm uma restrição permanente de voo sobre o clube de Trump, que se expande por uma área de 30 milhas náuticas quando o presidente está na residência.

As violações e interceções são relativamente rotineiras, mas o NORAD chamou a atenção para a sua frequência desde que Trump tomou posse.

Segundo o NORAD, já respondeu a mais de 20 situações de violação daquele espaço aéreo desde a tomada de posse.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte culpa os pilotos civis por não seguirem os regulamentos que exigem que verifiquem as restrições do espaço aéreo antes de descolar.

“A adesão aos procedimentos TFR [sobre restrições temporárias de rotas de voos] é essencial para garantir a segurança de voo, a segurança nacional e a segurança do presidente”, disse o general Gregory Guillot, comandante do NORAD e do Comando Norte dos EUA, em comunicado.

Estes procedimentos, acrescentou, “não são opcionais, e o número excessivo de violações recentes das TFR indica que muitos aviadores civis não estão a ler o Notice to Airmen [aviso aos aviadores], ou NOTAMS, antes de cada voo, conforme exigido pela FAA [regulador do tráfego aéreo], e resultou em várias respostas dos aviões de combate da NORAD para guiar os aviões infratores para fora do TFR”.